В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от коронавируса за сутки – 1 254

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19 ноября 2021, 11:25

скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В России зарегистрирован новый максимум смертей пациентов с подтвержденным коронавирусом за сутки - 1 254. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе уточнили утром 19 ноября, что, в частности, за прошедшие 24 часа 95 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Москве, 77 – в Санкт-Петербурге, 69 – в Краснодарском крае.

В общей сложности с начала пандемии коронавируса нового типа на территории Российской Федерации жертвами заболевания стали 261 589 человек.

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