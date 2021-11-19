Депутат Бессараб поддержала идею об ограничении использования госсимволов на алкогольной и табачной продукции
19 ноября 2021, 11:43
Член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с журналистами поддержала предложение ограничить использование госсимволов на алкогольной и табачной продукции.
Светлана Бессараб заметила в пятницу, 19 ноября, что давно не обращала внимание на упаковку вышеуказанных товаров, однако, если на ней действительно размещаются образы, которые напоминают государственные символы, это необходимо прекратить.
Депутат Госдумы в беседе с RT подчеркнула, что герб и флаг – "это святые символы", которые близки каждому гражданину России.
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