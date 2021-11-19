Депутат ГД Хамзаев предложил ограничить использование госсимволов на алкогольной и табачной продукции

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19 ноября 2021, 11:15

бутылки, pixabay.com

Депутат Госдумы, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев в пятницу, 19 ноября, предложил ограничить в стране использование изображений госсимволов на табачной и алкогольной продукции.

В письме на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова депутат отметил, что некоторые производители алкогольной и табачной продукции, которая продается на территории России, для оформления упаковки используют образы, которые визуально напоминают государственные символы.

Султан Хамзаев, как сообщает RT, напомнил, что государство реализует политику, которая направлена на популяризацию здорового образа жизни и снижение уровня потребления спиртного и табака. На этом фоне депутат ГД попросил главу Минпромторга оценить целесообразность ограничения на территории страны продажи алкогольной и табачной продукции, для оформления упаковки которой применяются изображения, визуально схожие с государственными символами РФ.

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