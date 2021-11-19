В Крыму обновлен антирекорд по числу новых случаев заражения COVID-19 за сутки

В Крыму побит антирекорд по количеству выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом нового типа. В минздраве республики сообщили, что на полуострове зарегистрировали 884 заболевших за 24 часа.
Ранее суточный максимум заразившихся COVID-19 был зафиксирован 17 ноября – 878 случаев. За минувшие сутки количество выздоровевших в Крыму составило 881. Скончался 21 пациент.
В общей сложности с начала пандемии на территории республики выявили более 112,1 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели свыше 99,8 тысячи человек. Жертвами заболевания стали 3 352 пациента.
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