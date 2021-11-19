The Guardian сообщает, что ношение масок снижает заболеваемость коронавирусом нового типа на 53%

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19 ноября 2021, 09:57 Источник: The Guardian

медицинская маска, pixabay.com

Ношение масок является самой эффективной мерой в борьбе с пандемией COVID-19, поскольку оно снижает заболеваемость на 53%. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на международное исследование.

Ученые после анализа пришли к выводу, что наиболее эффективными мерами в борьбе против распространения коронавирусной инфекции в обществе являются социальное дистанцирование, регулярное мытье рук, а также ношение масок.

Согласно данным исследователей из более чем тридцати стран мира, ношение масок снижает заболеваемость на 53%, мытье рук – также на 53%, а соблюдение социальной дистанции – на 25%.

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