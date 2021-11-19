Аналитики выяснили, что 42 процента россиян работают сверхурочно более десяти часов в неделю
19 ноября 2021, 09:06
Аналитики выяснили, какое количество граждан России работают сверхурочно и как долго они задерживаются на рабочем месте в случае переработок. Результаты поступили в распоряжение журналистов.
Более половины респондентов (57%) сообщили в ходе опроса, что работают сверхурочно. Мужчины, согласно данным исследования, перерабатывают чаще женщин. 43% опрошенных подчеркнули, что не задерживаются на службе.
Как сообщает RT, 42% опрошенных уточнили, что работают сверхурочно более десяти часов в неделю. Каждый шестой россиянин (17%) перерабатывает до четырех часов еженедельно, по 14% респондентов работают сверхурочно до шести и до восьми часов в неделю.
Каждый десятый опрошенный (10%) перерабатывает до двух часов еженедельно и лишь 3% работают сверхурочно менее одного часа.
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