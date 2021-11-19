Синоптик Синенков предупредил москвичей о мокром снеге и дожде в пятницу

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19 ноября 2021, 08:36 Источник: РИА "Новости"

снег в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков заявил, что в пятницу, 19 ноября, в Москве и Московской области ожидается облачная погода. В столичном регионе пройдут мокрый снег и дожди.

Александр Синенков уточнил, что синоптики ожидают небольших осадков – не более 1-2 миллиметров. Максимальная температура воздуха в Москве сегодня днем составит плюс 1-3 градуса, а в Московской области – от минус 4 до плюс 4 градусов.

Ветер в пятницу будет юго-западный, его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду.

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