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Синоптик Синенков предупредил москвичей о мокром снеге и дожде в пятницу

, 08:36 Источник: РИА "Новости"

Синоптик Синенков предупредил москвичей о мокром снеге и дожде в пятницу
снег в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков заявил, что в пятницу, 19 ноября, в Москве и Московской области ожидается облачная погода. В столичном регионе пройдут мокрый снег и дожди.

Александр Синенков уточнил, что синоптики ожидают небольших осадков – не более 1-2 миллиметров. Максимальная температура воздуха в Москве сегодня днем составит плюс 1-3 градуса, а в Московской области – от минус 4 до плюс 4 градусов.

Ветер в пятницу будет юго-западный, его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. 

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