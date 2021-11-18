Минздрав РФ обновил рекомендации по лечению и профилактике коронавируса

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18 ноября 2021, 14:37 Источник: РИА Новости

медик, фото: pixels.com

Министерство здравоохранения России выпустило обновлённую версию методических рекомендаций по лечению и диагностике новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в четверг, 18 ноября, в пресс-службе ведомства.

В новую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса внесены изменения по обеспечению безопасности оксигенотерапии (кислородной терапии), дополнительной оксигенации пациентов и оптимальному потреблению кислорода, требования к его качеству, а также перечислены основные технологии дополнительной оксигенации пациентов.

«Раздел по специфической профилактике новой коронавирусной инфекции дополнен информацией об особенностях применения вакцины "Спутник Лайт" для повторной вакцинации»,- уточнили в ведомстве.

Кроме того, в обновленной версии изменен режим дозирования барицитиниба для пациентов с легким течением COVID-19, которым медпомощь оказывается в стационарных условиях. Еще Минздрав внес уточнения в раздел по диагностике инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов с коронавирусом.

Ранее источник на площадке при российском правительстве рассказал о необходимом количестве антител для получения QR-кода.

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