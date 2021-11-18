Источник в правительстве: для получения QR-кода количество антител может составить 350-500 Бау/мл
18 ноября 2021, 11:52
СМИ со ссылкой на источник на площадке при российском правительстве сообщили, что кабинет министров определил необходимое количество антител для получения QR-кода.
Титр антител в 500 Бау / мл (или 350 Бау / мл), скорее всего, будет гарантировать безопасность от новой коронавирусной инфекции и получение QR-кода, пишет Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова уже говорила, что на площадке правительства обсуждается вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами к COVID-19. Также Главный санитарный врач страны обратила внимание на то, что требование о предъявлении сертификатов в общественных местах не нарушает права человека, поскольку оно вводится для мест, которые люди посещают не для жизненной необходимости, а для развлечения.
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