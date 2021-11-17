Попова: вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами к коронавирусу обсуждается на площадке правительства

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17 ноября 2021, 21:01 Источник: ТАСС

глава Роспотребнадзора Анна Попова, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья заявила, что на площадке правительства обсуждается вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами к COVID-19.

Анна Попова уточнила, что решение по вышеуказанному вопросу должно быть "очень взвешенным", поэтому оно не будет озвучиваться, пока не произойдет проработка вопроса со всех сторон.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что тема введения QR-кодов в городском общественном транспорте к настоящему моменту не поднималась. Кроме того, Попова обратила внимание на то, что требование о предъявлении сертификатов в общественных местах не нарушает права человека, поскольку оно вводится для мест, которые граждане посещают не для жизненной необходимости, а для развлечения.

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