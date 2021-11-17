Попова: вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами к коронавирусу обсуждается на площадке правительства

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья заявила, что на площадке правительства обсуждается вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами к COVID-19.
Анна Попова уточнила, что решение по вышеуказанному вопросу должно быть "очень взвешенным", поэтому оно не будет озвучиваться, пока не произойдет проработка вопроса со всех сторон.
Глава Роспотребнадзора также сообщила, что тема введения QR-кодов в городском общественном транспорте к настоящему моменту не поднималась. Кроме того, Попова обратила внимание на то, что требование о предъявлении сертификатов в общественных местах не нарушает права человека, поскольку оно вводится для мест, которые граждане посещают не для жизненной необходимости, а для развлечения.
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