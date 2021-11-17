Юрист Некрасов: людям без QR-кодов придется пользоваться дистанционными сервисами и отказаться от культурной жизни

Адвокат, кандидат юридических наук, руководитель общественной организации "Потребитель Прав" Андрей Некрасов рассказал, что делать людям, которые не поддерживают введение QR-кодов из-за пандемии COVID-19.
По словам эксперта, общественная активность важна и граждане имеют право выражать недовольство. Однако в сложившихся условиях россияне должны понимать: они могут или сделать прививку против коронавируса, или пользоваться дистанционными сервисами и полностью отказаться от культурной жизни.
Андрей Некрасов в беседе с Общественной службой новостей заметил, что, вероятно, в скором времени без QR-кодов не будут пускать в общественный транспорт, вследствие чего люди будут существенно ограничены в передвижениях.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.