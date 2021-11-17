Юрист Некрасов: людям без QR-кодов придется пользоваться дистанционными сервисами и отказаться от культурной жизни

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17 ноября 2021, 15:42 Источник: Общественная служба новостей

QR-код, A smart phone lying on a wooden /www.imago-images.de

Адвокат, кандидат юридических наук, руководитель общественной организации "Потребитель Прав" Андрей Некрасов рассказал, что делать людям, которые не поддерживают введение QR-кодов из-за пандемии COVID-19.

По словам эксперта, общественная активность важна и граждане имеют право выражать недовольство. Однако в сложившихся условиях россияне должны понимать: они могут или сделать прививку против коронавируса, или пользоваться дистанционными сервисами и полностью отказаться от культурной жизни.

Андрей Некрасов в беседе с Общественной службой новостей заметил, что, вероятно, в скором времени без QR-кодов не будут пускать в общественный транспорт, вследствие чего люди будут существенно ограничены в передвижениях.

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