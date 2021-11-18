Юрист Айнетдинова предупредила садовые товарищества о штрафах за неубранный снег

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18 ноября 2021, 11:36 Источник: URA.RU

снег, фото: pixels.com

Юрист общественной приемной Союз садоводов России Надия Айнетдинова рассказала о штрафах, которые коснутся садовые некоммерческие товарищества (СНТ) зимой.

«Проезд - это ответственность самого СНТ. Если не убирает снег на землях общего пользования, то таким образом оно совершает административное правонарушение, и будут штрафовать юридическое лицо. Оно не соблюдает требования об обеспечении доступа всем службам экстренной помощи. Это будет ущерб для всех», - пояснила она.

Айнетдинова добавила, что СНТ будут платить штраф из взносов, которые могли бы пойти на обеспечение жизнедеятельности товарищества.

В свою очередь, председатель Общероссийской организации «Садоводы России», экс-депутата Госдумы РФ Андрей Туманов уточнил, что СНТ редко получают подобные штрафы. По его словам, практически никто не чистит дороги, потому что это дорого.

«Если оштрафуют, то на товарищество штраф где-то 100 тысяч рублей, а в кассе - ноль рублей. А как взыскивать? Денег нет, а там одни старушки»,- продолжил бывший депутат.

Общественник отметил, что в любом товариществе очень много нарушений, но инспекторы закрывают глаза на большинство.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, кого коснутся штрафы за езду без диагностической карты.

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