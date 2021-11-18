Гинцбург назвал купивших поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса «рассадником новых штаммов»

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18 ноября 2021, 08:58 Источник: ТАСС

вакцинация, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Глава Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что люди, которые вместо вакцинации против новой коронавирусной инфекции покупают поддельные сертификаты, подвергают опасности не только жизни окружающих, но и могут стать источниками формирования новых штаммов.

Гинцбург назвал таких людей «рассадником новых штаммов». По его словам, россияне, которые покупают сертификаты, «мало того, что тратят деньги, но и подвергают себя смертельной опасности».

«В этих условиях, когда у нас в стране полностью бесплатная вакцинация, созданы более 15 тысяч пунктов вакцинации, я просто не понимаю этих людей»,- резюмировал микробиолог.

Ранее Гинцбург выразил мнение, что новые волны пандемии коронавируса будут возникать в России каждые три месяца, если люди не будут прививаться.

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