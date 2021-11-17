Политолог Шаповалов не поддержал идею разрешать вступать в политическую партию с шестнадцати лет

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17 ноября 2021, 17:01

флаг России, pixabay.com

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в рамках разговора с журналистами оценил предложение разрешить гражданам РФ вступать в политические партии с шестнадцати лет.

Эксперт отметил, что в мире существуют аналоги участия в политической деятельности граждан с шестнадцати лет. Политолог, однако, обратил внимание на то, что в России сложилась практика, в соответствии с которой возрастной ценз активного избирательного права составляет восемнадцать лет. Это касается также пассивного права для ряда выборных должностей.

По мнению Владимира Шаповалова, которое он выразил в разговоре с RT, нет большого смысла снижать возрастную рамку для участия в деятельности партии.

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