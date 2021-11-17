Путин потребовал увеличивать скорость тестирования на COVID-19 в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках совещания по генетическим технологиям в среду, 17 ноября, заявил, что в стране нужно увеличить скорость тестирования на коронавирус нового типа.
Глава государства после доклада главы Роспотребнадзоры Анны Поповой подчеркнул, что скорость тестирования на COVID-19 в РФ должна быть увеличена. Владимир Путин также обратил внимание на то, что ранее уже говорил об этом.
В ходе совещания Анна Попова отметила, что на российской территории в настоящий момент наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом нового типа.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.