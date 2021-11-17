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Путин потребовал увеличивать скорость тестирования на COVID-19 в России

, 16:47 Источник: РИА "Новости"

Путин потребовал увеличивать скорость тестирования на COVID-19 в России
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках совещания по генетическим технологиям в среду, 17 ноября, заявил, что в стране нужно увеличить скорость тестирования на коронавирус нового типа.

Глава государства после доклада главы Роспотребнадзоры Анны Поповой подчеркнул, что скорость тестирования на COVID-19 в РФ должна быть увеличена. Владимир Путин также обратил внимание на то, что ранее уже говорил об этом.

В ходе совещания Анна Попова отметила, что на российской территории в настоящий момент наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом нового типа.

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