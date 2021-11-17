В Московской области снизилось количество пациентов с COVID-19, находящихся на ИВЛ

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17 ноября 2021, 15:18 Источник: Россия 1

губернатор Московской области Андрей Воробьев, Kremlin Pool/Global Look Press

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в среду, 17 ноября, что количество пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, в Московской области снизилось.

Андрей Воробьев подчеркнул, что в настоящее время в регионе 590 людей, подключенных к аппаратам ИВЛ. Максимально в Подмосковье было 650-660 таких пациентов. По словам губернатора Московской области, переломить пик удалось, однако вышеуказанное число все еще является очень большим.

Воробьев заметил, что ему не хочется излишне драматизировать, но и недооценивать угрозу пандемии тоже было бы глупо.

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