Правительство РФ опубликовало перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий

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17 ноября 2021, 09:26 Источник: Правительство РФ

фото: pixabay.com

Правительство Российской Федерации утвердило перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале кабмина, написано что список регионов Крайнего Севера был составлен в 1992–1994 годах, его неоднократно меняли, и теперь новый перечень соответствует современному муниципально-территориальному устройству РФ.

В перечень территорий Крайнего Севера вошли:

Отдельные части республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского Пермского, Приморского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа

Полностью такие регионы, как Якутия, Магаданская, Мурманская области, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Камчатский край.

В правительстве подчеркнули, что жители всех территорий, входивших в предыдущие редакции документа, продолжат получать положенные им льготы и выплаты.

Власти Карелии ранее прокомментировали указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому отдельные районы Республики Карелия перестали относиться к региону Крайнего Севера.

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