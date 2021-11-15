В правительстве Карелии заявили о сохранении северных льгот для жителей республики

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15 ноября 2021, 22:46

фото: pixabay.com

Власти Карелии в понедельник прокомментировали указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому отдельные районы Республики Карелия перестали относиться к региону Крайнего Севера. В республиканском правительстве сообщили, что северные льготы для жителей Карелии сохранятся.

Глава регионального правительства Дмитрий Родионов заявил, что после изменения нормативной базы граждане Карелии по-прежнему будут получать надбавки к зарплате за трудовую деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. Все льготы, в том числе дополнительные дни к отпуску, сохранятся в полном объеме,- пишет "Российская газета".

В правительстве Карелии уточнили, что следом за президентским указом от 12 ноября 2021 года № 651, которым с 1 января 2022 года признаются утратившими силу акты, регламентирующие отнесение территорий Карелии к районам Крайнего Севера, будет подписано постановление правительства РФ, в котором утвердят перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, в целях предоставления государственных гарантий и компенсаций. Карелия в этот перечень войдет.

Политолог Анатолий Иванов прокомментировал отмену президентом РФ Владимиром Путиным указа Бориса Ельцина, которым некоторые районы Карелии приравнивались к территориям Крайнего Севера.

Президент РФ Владимир Путин отменяет с 1 января 2022 года указ первого президента страны Бориса Ельцина об отнесении Карелии к территориям Крайнего Севера. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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