Политолог Анатолий Иванов: отмена указа о территориях Крайнего Севера не отменит льготы и выплаты жителям Карелии

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15 ноября 2021, 17:59

фото: pixabay.com

Отмена указа о территориях Крайнего Севера может носить формальный характер, северные льготы и выплаты жителям Карелии сохранятся. Политолог Анатолий Иванов прокомментировал отмену президентом РФ Владимиром Путиным указа Бориса Ельцина, которым некоторые районы Карелии приравнивались к территориям Крайнего Севера.

Документ вносит изменения в Стратегию развития Арктической зоны, опубликован на портале правовой информации. Из списка, кроме Карелии, удалили Республику Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ.

Эксперт Анатолий Иванов считает, что подписанный Путиным документ может носить технический характер. Политолог призвал дождаться подробного доклада от правительства, - сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Иванов напомнил, что со времен СССР несколько раз менялась правовая база и поправки в нее продолжают вносить.

По мнению эксперта отмена указа Ельцина может изменить неточности в административно-территориальном делении субъектов РФ и никак не скажется на российских гражданах.

Иванов уверен, что все выплаты россиян будут сохранены, а отмена указа нацелена на то, чтобы привести в порядок документы и исправить имеющиеся неточности. Он предположил, что план по развитию Арктики требует каких-то правовых изменений, которыми решили заняться в правительстве.

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