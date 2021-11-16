В центре «Фобос» предупредили москвичей об аномально низком давлении

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16 ноября 2021, 22:59

вечер в Москве, фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

Центр погоды «Фобос» сообщил, что жителей Московского региона ожидает аномальное понижение атмосферного давления на текущей неделе. Рекордные показатели будут в столице 20 ноября.

«Барометры покажут 718-721 миллиметров ртутного столба, что на почти на 30 единиц ниже нормального, а также ниже абсолютного суточного рекорда низкого давления этого дня»,- говорится в прогнозе синоптиков.

Отмечается, что рекордно низкое давление 20 ноября в прошлый раз фиксировали в 2008 году. По данным экспертов, тогда оно достигло отметки 721,8 миллиметра ртутного столба.

Метеорологи уточнили, что в воскресенье атмосферное давление начнет расти, а температура воздуха, наоборот, понизится. К концу выходных в Московском регионе появится снежный покров, высота которого будет варьироваться от пяти до десяти сантиметров.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о «январских морозах» в конце ноября.

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