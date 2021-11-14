Тишковец предупредил москвичей о «январских морозах» в конце ноября

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о «январских морозах» в конце ноября. По его словам, к Московскому региону приближается метеорологическая зима.
«Ударят настоящие декабрьские, а потом, возможно, и январские морозы»,- поделился эксперт.
Тишковец пояснил, что в конце ноября есть вероятность арктического вторжения. Метеоролог уточнил, что зима пойдет в наступление по всем фронтам, холод с каждым днем будет усиливаться.
Согласно прогнозу, сначала ночная температура понизится до минус 8-13, дневная - до минус 2-7 градусов. В конце ноября такая погода может окрепнуть, утром будет до минус 14-19, а в дневные часы - до минус 7-12 градусов.
Ранее Тишковец сообщил, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы на следующей неделе.
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