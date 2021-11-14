Метеоролог Тишковец предупредил о высоком атмосферном давлении и морозной погоде в Москве

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14 ноября 2021, 17:57 Источник: РИА Новости

снег в Москве, фото: Ivan Makeev/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы на следующей неделе. К городу постепенно приближается метеорическая зима.

Синоптик предупредил об аномально высоком атмосферном давлении в понедельник. Также отметки термометров не поднимутся выше нуля градусов.

«Днем в понедельник вероятность осадков сократится до минимума, из-за туч неуверенно выглянет солнце, но столбики термометров не поднимутся выше нулевой отметки. При этом стрелки барометров покажут 762 миллиметра ртутного столба, что является аномально высоким показателем с превышением нормы на 15-17 единиц»,- пояснил он.

Метеоролог отметил, что во вторник и среду погода существенно не изменится, но увеличатся суточные колебания температуры. По его словам, ночами в Московском регионе будет подмораживать от -2 до -7, днем – от -3 до +2. Однако, согласно прогнозу, во второй части недели немного потеплеет.

«В четверг, с приближением атмосферного фронта, небо нахмурится, вечером переходя в снеговое состояние. Под утро минус 1 - минус 6, после полудня минус 2 - плюс 3. В пятницу в теплом секторе циклона пройдут небольшие осадки в смешанной фазе, температура повысится на градус-другой»,- заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что пришедший в Хабаровский край циклон привел к отключению электроэнергии в пяти поселках.

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