Минздрав РФ предложил выплачивать медикам деньги за каждого привитого

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16 ноября 2021, 22:22

прививка, фото: pixels.com

Минздрав РФ предложил стимулировать медработников, которые принимают участие в вакцинации населения, денежными выплатами за каждого пациента. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства.

«Для поддержания высоких темпов вакцинации, а также мотивации медицинских работников к проведению разъяснительной работы среди граждан в качестве мер поддержки предлагается производить материальное стимулирование медицинских работников, участвующих в проведении вакцинации населения»,- сказано в документе, опубликованном на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что совокупный размер выплаты медикам и иным работникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в вакцинации от коронавируса, составит 200 рублей за одного пациента. Речь идет о введении двух доз препарата.

На первом этапе вакцинации медик, проконсультировавший пациента, получит 60 рублей; осуществивший осмотр перед или после вакцинации - 40; поставивший укол – 30. На втором этапе сотрудник, осуществивший осмотр, получит 40 рублей; поставивший укол – 30.

При введении однокомпонентной вакцины медработник, осуществивший консультацию и направивший пациента на вакцинацию получит 90 рублей; осуществивший осмотр перед или после прививки- 60; поставивший укол – 50.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ обсуждает возможность продления сертификатов для переболевших коронавирусом.

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