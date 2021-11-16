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РИА Новости: Минздрав РФ обсуждает возможность продления сертификатов для переболевших коронавирусом

, 18:57 Источник: РИА Новости

РИА Новости: Минздрав РФ обсуждает возможность продления сертификатов для переболевших коронавирусом
шприц, фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

СМИ со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения России сообщили, что идет обсуждение увеличения срока действия сертификатов о вакцинации для переболевших новой коронавирусной инфекцией. Уже известно, что при заболевании COVID-19 QR-код будет действовать полгода вместо одного года.

«… анализ данных о повторных заболеваниях в России говорит о том, что перенесенная коронавирусная инфекция формирует стойкий иммунитет к возбудителю, в связи с чем число повторных заболеваний крайне мало. В это связи эксперты ведомства обсуждают вопрос изменения [срока действия QR-кода] с шести месяцев до года»,- пояснил собеседник.

При этом он уточнил, что опыт ряда государств, например, стран Евросоюза, говорит о том, что сертификаты переболевших действуют полгода.

Ранее  Минздрав РФ утвердил форму справки о вакцинации против коронавирусной инфекции и об имеющихся к ней противопоказаниях. 

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