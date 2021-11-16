РИА Новости: Минздрав РФ обсуждает возможность продления сертификатов для переболевших коронавирусом

СМИ со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения России сообщили, что идет обсуждение увеличения срока действия сертификатов о вакцинации для переболевших новой коронавирусной инфекцией. Уже известно, что при заболевании COVID-19 QR-код будет действовать полгода вместо одного года.
«… анализ данных о повторных заболеваниях в России говорит о том, что перенесенная коронавирусная инфекция формирует стойкий иммунитет к возбудителю, в связи с чем число повторных заболеваний крайне мало. В это связи эксперты ведомства обсуждают вопрос изменения [срока действия QR-кода] с шести месяцев до года»,- пояснил собеседник.
При этом он уточнил, что опыт ряда государств, например, стран Евросоюза, говорит о том, что сертификаты переболевших действуют полгода.
Ранее Минздрав РФ утвердил форму справки о вакцинации против коронавирусной инфекции и об имеющихся к ней противопоказаниях.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости