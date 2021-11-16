Минздрав РФ сократит срок действия QR-кода вакцинированного после заболевания коронавирусом

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16 ноября 2021, 15:30

вакцина, фото: Soeren Stache/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Минздрав РФ ограничит срок действия QR-кода вакцинированного, если тот переболеет новой коронавирусной инфекцией. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В левом верхнем углу отображается QR-код и указывается номер медицинского сертификата. QR-код содержит информацию о завершении, в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции, или факте перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода»,- говорится в документе.

При этом QR-код вакцинированного против коронавируса в случае его заражения будет заменен на QR-код переболевшего, срок действия которого составит полгода. Отмечается, что сертификат привитого человека действует в течение года.

Ранее Минздрав РФ утвердил форму справки о вакцинации против коронавирусной инфекции и об имеющихся к ней противопоказаниях.

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