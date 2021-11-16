К депутату Верховной Рады, который поздравил Владимира Путина с днем рождения, пришли с обыском

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16 ноября 2021, 14:15 Источник: РБК

Илья Кива, Pavlo Bagmut/globallook.com

К депутату Верховной Рады Илье Киве, сегодня рано утром с обыском пришла полиция. Как считает он сам, преследования связаны с тем, что он поздравил с днем рождения Владимира Путина и отметил годовщину смерти Степана Бандеры.

После обыска на своем канале Кива опубликовал обращение, где рассказал о предполагаемых его причинах. По мнению депутата, его преследуют в том числе за видео-поздравление президента России Владимира Путина с днем рождения. В нем Кива назвал Путина«действительно лидером своей нации и дружественного народа» и пожелал «сил, божьего благословения и здоровья».

После публикации ролика с поздравлением на Киву завело дело о госизмене. Об этом со ссылкой на генерального прокурора сообщается на сайте партии Виталия Кличко «Удар». По этой статье депутату грозит до 15 лет лишения свободы.

Второе дело было заведено после того как Кива отпраздновал смерть Степана Бандеры. В день годовщины смерти 15 октября в парке депутат произнес речь, в которой назвал себя антифашистом, и открыл стрельбу в воздух из автомата.

Преследования, начатые после этого, Кива назвал «системным давлением на оппозиционного политика».

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