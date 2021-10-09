Украинские военные обругали депутата Рады, поздравившего с днём рождения Владимира Путина

Аргументы Недели → Общество 13+

9 октября 2021, 11:55 Источник: РИА Новости

фото: twitter.com/DefenceU/

Украинские военные обругали депутата Верховной Рады Украины, поздравившего с днём рождения президента РФ Владимира Путина. Находящиеся на фронте бойцы ВСУ записали видеообращение и заявили, что депутат Рады Илья Кива оскорбил их, поздравив Владимира Путина с днём рождения.

Военные призвали украинцев "плюнуть депутату в морду", а самого Киву пригласили "поздороваться" с россиянами на фронте в Донбассе. "Ребята, если кто-то где-то увидит это наркоманское животное, мы очень просим: передайте ему от нас "привет" и плюньте, по возможности, в морду", – обратились бойцы ВСУ.

Кива не промолчал и в ответ на выходку сказал, что сидя в окопе седьмой год, бойцы ВСУ пересмотрели телевизор, где во всех бедах обвиняют Путина.

Депутат Рады читает, что он, как политик, должен забрать бойцов из окопов и вернуть матерям, женам и детям, остановить войну.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости