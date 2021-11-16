«Казанский стрелок» Ильназ Галявиев признан вменяемым и предстанет перед судом

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16 ноября 2021, 13:37 Источник: Коммерсантъ

Фото: vk.com/region_kazan116

Вторая психолого-психиатрическая экспертиза признала «казанского стрелка» Ильназа Галявиева вменяемым. По словам адвоката, дело может быть передано в суд уже в декабре.

Экспертиза проводилась в Санкт-Петербурге. Поскольку по результатам ее Галявиев признан вменяемым, теперь он может быть привлечен к уголовной ответственности.

Адвокат обвиняемого Владимир Богдан сообщил изданию «Ъ-Казань», что дело о расстреле в казанской гимназии № 175, вероятно, будет передано в суд в декабре. По словам юриста, после утраты статуса невменяемого Галявиев подписал заявление об отказе от услуг своих адвокатов — как предплогает Богдан, «не совсем добровольно». Теперь «стрелка» будет защищать адвокат по назначению.

Трагедия в казанской гимназии произошла 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев, бывший ученик этого заведения, открыл в здании школы огонь. Погибли семеро учеников и два учителя. Пострадали более 20 человек.

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