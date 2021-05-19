Что привело казанского стрелка к массовому убийству? Свидетельства знакомых и очевидцев

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19 мая 2021, 19:36

Фото: школа в Казани, где произошла стрельба; Tatarstan President Press Office/via Globallookpress.com

Восемь минут длилась стрельба в казанской гимназии № 175. В настоящее время пустое здание охраняет Росгвардия, а люди при этом продолжают нести к стихийному мемориалу цветы и игрушки.



В первый раз Галявиев пришел в гимназию без оружия. Он рассчитывал пройти внутрь, но вахтер его не пропустила. Эту уже немолодую женщину зовут Таскира Ахмадуллина.



Через час Галявиев вернулся в школу уже с ружьем. Массовый расстрел студент начал у дверей гимназии со своей сверстницы - 19-летней Алины Садыковой. Скорее всего они знакомы. Алина зачем-то шла в свою бывшую школу. Дробь ее ранила, девушке удалось выжить.



Разнорабочий, в прошлом - учитель математики, Мулланур Мустафин через окно первого этажа заметил вооруженного человека в школьном дворе. Он захлопнул дверь перед носом стрелка, но защелкнуть замок не успел. Галявиев стрелял в него несколько раз в упор через дверное стекло, ранив в грудь и живот. Вахтер Таскира Ахмадуллина успела нажать тревожную кнопку и вызвать полицию. Сейчас Мулланур в больнице, выздоравливает.



На его месте должен был оказаться вооруженный профессиональный охранник. Но охраны в 175-й гимназии нет.



На звуки выстрелов из своего кабинета вышла в коридор классный руководитель 1-го «Д» Венера Айзатова. Галявиев выстрелил ей в голову. Спасти учительницу медикам впоследствии не удалось.



Потом казанский стрелок привел в действие взрывчатку возле кабинетов с первоклашками. К счастью, взрыв никого не убил.



На первом этаже находится кабинет директора. В начале десятого Амина Валеева, директор гимназии со дня ее открытия, принимала поздравления с днем рождения от учителей. Звуки выстрелов и взрыв заставили именинницу и поздравлявших прервать праздник. Амина Валеева послала в общий учительский чат сообщение с указанием: всем запереться в классах изнутри и до особого распоряжения двери не открывать. Потом по школьному радио директор объявила об атаке.



Минуя второй этаж, Галявиев целенаправленно поднялся на третий. К этому времени, по словам детей, все, кто успел, уже закрылись в классах. В кабинете № 12 на третьем этаже по какой-то причине не было учителя. Туда успела прибежать преподаватель татарского Алина Зарипова. Через один класс, в кабинете № 10, находился ее младший сын. Она знала об этом, но бежала туда, где без защиты оставались 30 чужих детей.



Преподаватель английского языка Эльвира Игнатьева, занявшая 2-е место на конкурсе «Учитель года», в коридоре увидела ученика и надвигавшегося на него человека с ружьем. Она быстро втолкнула ребенка в первую попавшуюся открытую дверь, но сама скрыться не успела. Ей убийца выстрелил в лицо, Эльвира Игнатьева умерла мгновенно.



Все семь погибших детей были убиты в кабинете № 10, дверь там запереть не смогли (не нашли ключ), и она оставалась открытой. Убийца начал расстреливать детей. Семерых из них стрелок, как он сам говорил на допросе, добил. Остальные или были ранены, или успели спастись, спрятавшись под партами.



Все соседи Галявиевых говорят, что еще недавно эта семья была благополучной и дружной.



«Чисто одетый, вежливый, всегда здоровался, - говорит соседка снизу. - Я часто видела, как они идут по лестнице - или папа с сыновьями, или вместе с мамой. Всегда смеялись, шутили. Я, правда, никогда не видела, чтоб Ильназ с кем-то играл во дворе, ну так они же «домашние» дети».



Старшеклассница Ирина, соседка из первого подъезда, точно помнит, что у Ильназа была подружка - «дочка парикмахерши, которая ко многим ходит делать стрижки». Директор школы Амина Валеева заявляет, что травли у них не было, а одноклассники вспоминают о Галявиеве с трудом, называя его «тихушником».



В колледже университета «ТИСБИ» Ильназ должен был получить образование по специальности «программирование в компьютерных системах». Ректор университета Нэлла Прусс рассказала, что учился он хорошо, «участвовал в общественной жизни», примкнул к волонтерскому движению вместе с однокурсниками, был «всегда опрятно одет».



Здесь тщательно наблюдают за студентами, их общественной и личной жизнью. Например, куратор группы Галявиева точно знала, что у него нет ни друзей, ни девушки. Она же поддерживала связь с отцом студента.



В колледже есть психолог. Но ничего необычного в поведении Галявиева не увидела и она.



«Психолог дала ему обычную характеристику: спокойный мальчик, никаких особых эмоций не выражает, но и агрессии не проявляет», - объясняет директор.



Минувшей зимой соседи Галявиевых заметили, что парень сильно изменился. Перестал даже здороваться на лестнице. Хуже всех приходилось соседу снизу: он жаловался, что по ночам у него над головой стоит грохот, невозможно спать.



В январе у студентов последнего курса началась практика, они ездили на работу и в колледже не должны были появляться. Предполагалось, что практикой занят и Галявиев. В начале апреля он не явился на профильный экзамен, и в колледже узнали, что на практику он вообще не ходил. В конце того же месяца Галявиева отчислили.



Если ориентироваться на опубликованные показания Галявиева, то сам он говорил, что в нем «начал пробуждаться монстр» летом. А 1 апреля он «запланировал стать массовым убийцей». Именно в этот день, 1 апреля, вся семья, мама, папа и брат, собрали вещи и съехали с квартиры, оставив там Ильназа одного.



Одна из соседок рассказала, что Галявиевы взяли кредит в банке, где работает мама, и купили квартиру, чтобы разъехаться с Ильназом. От новой квартиры ему даже не дали ключа. В последний раз родителей видели в подъезде с сумками, набитыми продуктами, вечером 10 мая.



В ночь на 11 мая происходило что-то еще. Тот самый сосед, который раньше жаловался на грохот в квартире Галявиевых, рассказал, что всю ночь его семью Ильназ будил тем, что звонил в дверь и требовал прекратить шум.



Утром 11 мая, после того как вахтер не пустила безоружного Галявиева в школу, он вернулся домой за дробовиком. Перед уходом поджег комнаты в трех местах, а по полу в кухне рассыпал огромное количество селитры, словно хотел вызвать взрыв. Он явно понимал, что сюда уже не вернется. Огонь по какой-то причине погас, и шестиэтажный дом лишь чудом не взлетел на воздух.



Энцефалопатия и полная атрофия - «диагнозы», которые уже поспешили поставить стрелку в СМИ сторонники версии о его психическом нездоровье. Раз так, то если человек сошел с ума, ничего уже не поделаешь. Но директор Института исследования проблем психического здоровья Казанского медуниверситета Владимир Менделевич говорит, что только 2,4% преступлений совершаются душевнобольными, остальные - здоровыми. Как говорят психиатры, энцефалопатию находят у множества людей, для нее есть масса причин, она никак не влияет на криминальное поведение, не относится сама по себе к психическим заболеваниям и не исключает того, что к трагедии могут привести все-таки другие проблемы - психологические.





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