Врио заместителя губернатора Владимирской области задержан по делу о взятке

Сотрудниками ФСБ задержан врио заместителя губернатора Владимирской области Григорий Вишневский. Как предполагают СМИ, задержание связано с делом о взятке.
«Врио вице-губернатора задержан, в администрации [Владимирской] области прошли следственные действия, - сказал ТАСС не названный агентством собеседник.
Как сообщается в СМИ, задержание врио вице-губернатора может быть связано с получением им взятки при строительстве школы. События происходили в период работы бывшего главы региона Владимира Сипягина.
Сипягин назначил Вишневского временно исполняющим обзяанности заместителя губернатора в марте этого года. Он курировал социальное развитие области. В конце сентября Сипягин сложил с себя полномочия в связи с переходом на работу в Госдуму.
Несколько дней назад за взятку был приговорен к восьми годам колонии общего режима со штрафом в размере 1,96 млн руб бывший первый заместитель губернатора Курганской области Сергей Пугин.
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