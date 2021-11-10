Бывший замгубернатора Курганской области получил «вознаграждение» в виде забора и восьми лет колонии

Аргументы Недели → Общество 13+

10 ноября 2021, 13:57 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Бывший первый заместитель губернатора Курганской области Сергей Пугин признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Он приговорен к восьми годам колонии общего режима со штрафом в размере 1,96 млн руб., а также лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в течение пяти лет.



Сергей Пугин занимался реализацией госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». Сговорившись с бывшим главой Шадринского района Владимиром Осокиным и его экс-заместителем Вячеславом Розниным, он организовал изготовление, подписание и оплату фиктивных актов выполненных работ в пользу ООО «Мультипласт». Компания занималась строительством объектов в селах Мальцево и Верхозино. Чиновники знали, что работы не завершены, часть оборудования не поставлена и объекты не готовы к вводу в эксплуатацию, но в полном объеме перечислили средства подрядчику. Часть этих денег впоследствии была похищена. Размер ущерба составил около 27 млн рублей.



Также Сергея Пугина обвиняли по четырем эпизодам получения взяток от коммерческого директора «Мультипласта» Михаила Третьякова на общую сумму около 700 тыс. руб. за «общее покровительство» при выполнении муниципальных контрактов. Однако суд счел доказанным только один эпизод - взятку в виде забора.



Владимир Осокин и Вячеслав Рознин приговорены к 3,5 и 2,5 года лишения свободы соответственно. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости