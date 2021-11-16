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Коммунисты считают, что законопроекты о QR-кодах нарушают шесть статей Конституции, и намерены обратиться в КС

, 12:01 Источник: "Интерфакс"

Коммунисты считают, что законопроекты о QR-кодах нарушают шесть статей Конституции, и намерены обратиться в КС
Геннадий Зюганов, ALEXEY BYCHKOV/globallook.com

КПРФ намерена обратиться в Конституционный суд с просьбой проверить внесенные в Госдуму правительственные законопроекты о введении QR-кодов для посещения общественных мест и поездок на поездах и самолетах. Об этом сообщил «Интерфаксу» лидер партии Геннадий Зюганов.

По словам политика, в КПРФ считают, что эти проекты носят провокационный характер и нарушают как минимум шесть статей Конституции. Обращение коммунистов в Конституционный суд находится сейчас на стадии подготовки.

Как пишет «Интерфакс», вопрос о необходимости проверки законопроектов о QR-кодах на конституционность, 15 ноября обсуждался на заседании Совета Думы. Как сообщил агентству один из участников заседания, эта тема «не была поддержана, но и не была отвергнута».

Ранее лидер партии «Справедливая России - За правду» Сергей Миронов заявлял, что его однопартийцы-депутаты будут голосовать против законопроектов о QR-кодах, внесенных правительством в Госдуму, поскольку подобные законы не помогут победить пандемию, а «только разделят людей на «белых» и «черных». 

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