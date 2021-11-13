Миронов заявил, что «Справедливая Россия» будет голосовать против законопроектов правительства о QR-кодах

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13 ноября 2021, 19:13 Источник: Twitter

Сергей Миронов, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Лидер партии «Справедливая России - За правду» Сергей Миронов заявил, что его однопартийцы-депутаты будут голосовать против законопроектов о QR-кодах, внесенных правительством в Госдуму.

«СР будет голосовать против законопроектов Правительства о QR-кодах. Это не поможет победить пандемию, а только разделит людей на «белых» и «черных». Остановит пандемию только массовое бесплатное экспресс-тестирование, его нужно было ввести уже давно!» - написал Миронов в своем Twitter.

12 ноября кабинет министров внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов на территории Российской Федерации. Они предполагают введение QR-кодов в общественных местах, а также на некоторых видах транспорта, в частности, железнодорожном и авиационном.

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