Миронов заявил, что «Справедливая Россия» будет голосовать против законопроектов правительства о QR-кодах

Лидер партии «Справедливая России - За правду» Сергей Миронов заявил, что его однопартийцы-депутаты будут голосовать против законопроектов о QR-кодах, внесенных правительством в Госдуму.
«СР будет голосовать против законопроектов Правительства о QR-кодах. Это не поможет победить пандемию, а только разделит людей на «белых» и «черных». Остановит пандемию только массовое бесплатное экспресс-тестирование, его нужно было ввести уже давно!» - написал Миронов в своем Twitter.
12 ноября кабинет министров внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов на территории Российской Федерации. Они предполагают введение QR-кодов в общественных местах, а также на некоторых видах транспорта, в частности, железнодорожном и авиационном.
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