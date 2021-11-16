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ФСБ задержала группировку, участники которой помогали мигрантам легализоваться в России

, 10:31 Источник: ТАСС

ФСБ задержала группировку, участники которой помогали мигрантам легализоваться в России
Мигранты, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Федеральная служба безопасности сообщила о пресечении деятельности преступной группировки, которая занималась легализацией мигрантов, в том числе через ЗАГСы. Задержан 21 человек: организаторы и активные участники группы.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России при силовой поддержке Росгвардии и координации прокуратуры Москвы пресечена противоправная деятельность межрегиональной этнической группы, специализирующейся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов», - сообщили ТАСС во вторник в Центре общественных связей ФСБ.

Задержан 21 человек, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Как считает следствие, участники группировки помогали иностранцам легализоваться в России: с помощью фиктивных браков, подделки документов, оформления отцовства над детьми. «Члены группы подыскивали граждан России, готовых за денежное вознаграждение оформлять фиктивные браки или отцовство с иностранцами, после чего через сотрудников органов ЗАГС в разных городах России реализовывали пребывание иностранных граждан», - сообщили в ФСБ.

У группы обнаружена подпольная типография. В ходе обысков были изъяты миграционные документы, поддельные печати и штампы госорганов, документы теневой отчетности, деньги.

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