В Ялте пресекли деятельность ОПГ, организовавшей незаконный канал легализации мигрантов

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18 сентября 2019, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

an-crimea.ru

В Ялте пресекли деятельность организованной преступной группы, которая организовала незаконный канал миграции на территорию России. К этой деятельности оказались причастны сотрудники МВД и местные жители, пишут «Аргументы недели-Крым».

Возбуждено уголовное дело по статье о получении взяток организованной группой в крупном размере. Операция по пресечению деятельности преступников была проведена в ночь на 18 сентября, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по РК.

Организатором выступил начальник отдела по вопросам гражданства УМВД России по Ялте. Он привлек к реализации плана своего заместителя, начальника отделения по вопросам миграции отдела полиции 3 «Массандровский» и троих местных жителей.

Последние выступали в качестве посредников при получении и передаче взяток от нелегальных мигрантов. Силовики в ходе спецмероприятий провели обыски по месту работы и жительства подозреваемых, а также изъяли информацию, представляющую интерес для следствия. Сейчас проходят допросы, а следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.