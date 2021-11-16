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Глава NASA возмущен тем, что Россия, проводя испытания космического оружия, подвергает опасности жизни космонавтов

, 06:58 Источник: Коммерсантъ

Глава NASA возмущен тем, что Россия, проводя испытания космического оружия, подвергает опасности жизни космонавтов
МКС, Roscosmos /globallook.com

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон выразил возмущение тем, что Россия подвергает опасности работающих на орбите космонавтов и астронавтов, проводя испытания космического оружия.

15 ноября экипаж МКС из-за угрозы сближения станции с мусором был вынужден перейти в корабль «Союз». Представитель Госдепа США Нед Прайс обвинил Россию в применении ракеты прямого действия против одного из своих спутников, что и привело к образованию мусора.

Позже ситуацию прокомментировал Глава NASA Билл Нельсон. «Как и секретарь Блинкен [глава Госдепартамента Энтони Блинкенъ], я возмущен этим безответственным и дестабилизирующим поступком. Невозможно представить, что Россия, со своей долгой и прославленной историей полетов человека в космос, создает угрозу не только американским астронавтам на МКС и их международным партнерам, но и собственным космонавтам», — цитирует Нельсона сайт NASA.

По словам Нельсона, МКС через каждые 90 минут проходит сквозь облако космического мусора или рядом с ним. «NASA продолжит наблюдать за мусором в ближайшие дни, чтобы обеспечить безопасность экипажа на орбите», — заявил глава NASA.

Ожидается, что сегодня тему космического мусора с представителями NASA обсудит глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Ранее сообщалось, что в настоящее время на околоземной орбите находится около 7000 тонн космического мусора

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