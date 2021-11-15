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Суд приговорил сбившую троих детей в Москве студентку к пяти годам колонии

, 21:05 Источник: Прокуратура Москвы

Суд приговорил сбившую троих детей в Москве студентку к пяти годам колонии
фото с сайта СКР

Солнцевский районный суд города Москвы в понедельник вынес приговор сбившей троих детей Валерии Башкировой. 18-летняя студентка осуждена на пять лет лишения свободы. Отбывать наказание Валерия Башкирова будет в колонии-поселении.

Суд также лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года с половиной года.

Солнцевский районный суд вынес приговор с учетом позиции прокуратуры, отмечается в сообщении надзорного ведомства, опубликованного в Телеграм-канале столичной прокуратуры.

Ранее прокурор попросил назначить Валерии Башкировой шесть лет в исправительной колонии общего режима и просил лишить ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.

Комплексная автотехническая и видеотехническая судебная экспертиза подтвердила, что Валерия Башкирова, которая сбила детей на пешеходном переходе, нарушила правила дорожного движения.

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