Экспертиза подтвердила, что сбившая детей на переходе в Москве девушка нарушила ПДД

Комплексная автотехническая и видеотехническая судебная экспертиза подтвердила, что Валерия Башкирова, которая сбила детей на пешеходном переходе в Москве, нарушила правила дорожного движения.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что в целях установления объективных обстоятельств случившегося был выполнен ряд следственных действий, в частности, были произведены осмотры места происшествия и проанализированы итоги восьми судебных экспертиз.
Подчеркивается, что выводы комплексной автотехнической и видеотехнической судебной экспертизы подтвердили, что Валерия Башкирова нарушила требования ПДД.
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