Экспертиза подтвердила, что сбившая детей на переходе в Москве девушка нарушила ПДД

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15 сентября 2021, 18:21 Источник: ТАСС

пешеходный переход, pixabay.com

Комплексная автотехническая и видеотехническая судебная экспертиза подтвердила, что Валерия Башкирова, которая сбила детей на пешеходном переходе в Москве, нарушила правила дорожного движения.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что в целях установления объективных обстоятельств случившегося был выполнен ряд следственных действий, в частности, были произведены осмотры места происшествия и проанализированы итоги восьми судебных экспертиз.

Подчеркивается, что выводы комплексной автотехнической и видеотехнической судебной экспертизы подтвердили, что Валерия Башкирова нарушила требования ПДД.

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