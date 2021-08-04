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В Мосгорсуде сообщили: сбившая детей Валерия Башкирова будет участвовать в судебном заседании по видеосвязи

, 13:17

В Мосгорсуде сообщили: сбившая детей Валерия Башкирова будет участвовать в судебном заседании по видеосвязи
фото: pixabay.com

Арестованная после гибели детей в результате ДТП Валерия Башкирова будет участвовать в судебном заседании по жалобе на арест по видеосвязи. В среду об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Заседание начнется в 14 часов.

В Москве 16 июля автомобиль Mazda, за рулем которого находилась 18-летняя девушка, сбил двух мальчиков трех и пяти лет и девятимесячного младенца в коляске. Дети переходили дорогу со взрослыми дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Авиаторов в районе Солнцева. Пострадавшие дети были госпитализированы.

Двое старших мальчиков скончались в больнице. У малыша диагностировано сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Сутки подозреваемая провела под домашним арестом. После смерти второго ребенка по решению суда Башкирова была арестована на два месяца до 16 сентября.

Адвокаты девушки обжаловали её арест. Башкирова свою вину не отрицает, заявила, что за несколько секунд до ДТП отвлеклась на мобильный телефон. Если девушку признают виновной, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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