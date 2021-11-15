Представитель Гаркалина уточнила информацию о состоянии здоровья актера: ампутация руки не грозит

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15 ноября 2021, 18:42 Источник: РБК

Валерий Гаркалин, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актёр театра и кино, народный артист России Валерий Гаркалин до сих пор находится в больнице, его состояние тяжелое, но ампутация руки ему не грозит.

В понедельник, 15 ноября, в СМИ появилась информация, что у болеющего коронавирусной инфекцией актёра начался тромбоз артерий рук. Источник «Комсомольской правды» раскрыл, что хирург предупредил: если тромбоз будет прогрессировать, то Гаркалину придется ампутировать левую руку. По данным источника, правая рука Гаркалина более-менее цела, а левая поражена сильнее, и если тромбоз будет прогрессировать и лечение не поможет, то придется ампутировать.

Представитель актера поделился с РБК: Гаркалину не грозит ампутация руки, но он по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Ни врачи, ни дочь не подтвердили, что артисту грозит ампутация.

Валерий Гаркилин находится в коронавирусном госпитале с 5 октября.

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