Представитель Гаркалина уточнила информацию о состоянии здоровья актера: ампутация руки не грозит

Актёр театра и кино, народный артист России Валерий Гаркалин до сих пор находится в больнице, его состояние тяжелое, но ампутация руки ему не грозит.
В понедельник, 15 ноября, в СМИ появилась информация, что у болеющего коронавирусной инфекцией актёра начался тромбоз артерий рук. Источник «Комсомольской правды» раскрыл, что хирург предупредил: если тромбоз будет прогрессировать, то Гаркалину придется ампутировать левую руку. По данным источника, правая рука Гаркалина более-менее цела, а левая поражена сильнее, и если тромбоз будет прогрессировать и лечение не поможет, то придется ампутировать.
Представитель актера поделился с РБК: Гаркалину не грозит ампутация руки, но он по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Ни врачи, ни дочь не подтвердили, что артисту грозит ампутация.
Валерий Гаркилин находится в коронавирусном госпитале с 5 октября.
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