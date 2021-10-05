Актер Валерий Гаркалин госпитализирован с COVID-19

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5 октября 2021, 10:40 Источник: РИА "Новости"

Валерий Гаркалин, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Утром во вторник, 5 октября, стало известно, что актера Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом нового типа. Согласно информации, предоставленной в ГИТИСе, артист чувствует себя хорошо.

В пресс-службе ГИТИСа, где преподает Валерий Гаркалин, отметили, что в настоящий момент артист находится в больнице в Коммунарке. В настоящий момент его жизни ничто не угрожает.

Напомним, Гаркалин сыграл запоминающиеся роли в картинах "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Моя прекрасная няня", "Дом кувырком" и других. Кроме того, он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС и худруком мастерской.

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