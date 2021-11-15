Президент Союза осетроводов Александр Новиков дал совет, как выбирать икру к Новому году

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15 ноября 2021, 11:41 Источник: Радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Президент Союза осетроводов Александр Новиков сообщил, что дефицита красной и черной икры перед Новым годом не ожидается, и дал совет, какуой продукт покупать.

«Лучше выбирать продукцию, где указано место изготовления – Камчатка, Сахалин, Приморье, а не просто развесную продукцию в пластиковых баночках», - советует эксперт.

Если вы планируете хранить купленную икру долго, Новиков рекомендует выбирать продукт, замороженный на месте производства.

«Качество будет гораздо хуже, если вы заморозите икру в бытовой морозилке. Замороженная икра, которая предлагается в продаже, сделана с использованием шоковой заморозки на месте промысла, это позволяет максимально сохранить ее качество. Это натуральная продукция, она не содержит консервантов, только соль, и может храниться у вас 3-5 месяцев в морозилке» , - сказал он.

Эксперт предостерег от покупки икры с рук. «Во-первых, 90% того, что привозится таким путем, это, как мы называем, икра браконьерская, я бы не рекомендовал ее никому, потому что там очень часто используются запрещенные консерванты, которые не полезны для человека, запрещены Роспотребнадзором по своей токсичности. Во-вторых, там, как правило, содержится большое количество различных микробов, которые при кустарном производстве попадают в икру», - заключил Александр Новиков.

Ранее сообщалось, что роста цен на икру накануне Нового года эксперты не ожидают.

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