Глава Росрыболовства Шестаков: дефицита красной икры перед Новым годом не будет, но о снижении цены на нее говорить рано

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30 октября 2021, 12:05 Источник: РИА Новости

Красная икра, Виктор Лисицын/globallook.com

Глава Росрыболовства Илья Шестаков спрогнозировал, что дефицита красной рыбы и икры накануне Нового года не ожидается. Больше того — объем вылова рыба позволяет надеяться на серьезное снижение цен, однако тут все зависит от ритейлеров.

В кулуарах Евразийского экономического форума Шестаков сообщил, что благодаря росту вылова лососевых в этом году, цены у производителей на рыб и икру у производителя «сниженные». «Но, к сожалению, объем предложения у рыбаков никак не коррелируется с ценами на полке. И здесь сложно что-либо прогнозировать, как будет поступать наша торговля — понятно, что в предновогодний сезон они стоимость держат, поскольку спрос большой", — сказал Шестаков.

В сентябре губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщал, что в этом году во время активной путины удалось обеспечить наличие икры по цене три тысячи рублей за килограмм. По данным РИА-новости сегодня цены на икру в столичных магазинах колеблются от пяти до семи с половиной тысяч рублей за килограмм — это примерно на 15-20 процентов дешевле, чем в прошлом году.

Федеральная антимонопольная служба регулированием цен на икру не занимается, поскольку она не входит в перечень социально значимых продуктов. Виктор Лисицын

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