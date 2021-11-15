Обязательная вакцинация в России останется добровольной. Резонансные новости недели

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15 ноября 2021, 11:15 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



«Обездвижил и уколол»: прививочная кампания в России заиграла новыми красками



На прошлой неделе вакцинация от COVID-19 в нашей стране перешла на новый уровень. Власти всё более настойчиво предлагают населению прививаться. Причем от некоторых предложений становится всё труднее отказаться.



Так, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов решил разнообразить в своем городе досуг пенсионеров. Теперь пожилым людям помимо изучения «зашкаливающих» ценников в магазинах придется озаботиться выбором вакцины, либо обретением заветного медотвода.



Согласно постановлению губернатора Петербурга, лицам старше 60 лет предписано пройти вакцинацию в обязательном порядке. Правда, городские власти пообещали, что «отлавливать» пенсионеров для проведения этой процедуры пока никто не собирается. В управлении Роспотребнадзора сообщили, что «неработающим лицам 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию и не получившим уникальный QR-код, будет ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания».



Тем временем в Татарстане по противникам прививок тоже нанесли упреждающий удар. В Оперативном штабе региона сообщили, что на всех видах общественного транспорта в республике уже в ближайшее время будет внедрено действие QR-кодов. Допуск в транспорт смогут получить лишь вакцинированные и перенесшие заболевание COVID-19 граждане, а также те, у кого есть медотвод.



Наиболее радикальный метод принуждения к вакцинации на прошедшей неделе был озвучен телеведущим Михаилом Леонтьевым.



«Сколько можно заниматься пропагандой с этими баранами? Нужно просто ловить и колоть. Два удара по башке — обездвижил и уколол. И всё», - заявил он в эфире государственной радиостанции «Вести FM».



Некоторые эксперты отмечают, что медленные темпы вакцинации в России связаны с политическим подтекстом. Многие противники прививок попросту не доверяют властям. Люди не могут поверить, что спустя десятилетия фактического уничтожения отечественной медицины, включая «оптимизацию», российские власти вдруг озаботились здоровьем населения. Да еще так, что за банальную прививку стали раздавать квартиры и автомобили. В подобном отношении к себе россияне почувствовали некий подвох.



Власть же, в свою очередь, решила ускорить темпы вакцинации законодательным способом. Насколько такие меры эффективны, покажет время. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предполагает, что россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, или медотвода от вакцинации. При этом до 1 февраля 2022 года граждане также смогут предъявлять отрицательный ПЦР-тест.



«По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости», - уточнили в правительстве.





Путин заявил, что государство должно защищать аватары россиян в метавселенных



Президент России принял участие на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021. Во время своего выступления Владимир Путин обратил внимание на то, что люди, используя киберпространство, спасаются от недостатков реальности в «метавселенных». При этом, по его словам, власти обязаны обеспечить защитой не только россиян, но и их виртуальных двойников.



«Речь уже идет не о том, чтобы обеспечить кибербезопасность самого человека, но и его виртуального двойника — аватара внутри формирующихся метавселенных», — заявил Путин.



Ранее отвечая на вопрос о сроках ревакцинации Владимира Путина пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что титры антител к коронавирусу у главы государства остаются высокими. Ревакцинацию президент проведет только по рекомендации медиков.





Дилер, киллер, офшор, дефолт, лоукостер, каршеринг: эти и другие слова регламентируют в новом своде правил русского языка



До конца 2021 года Министерство просвещения РФ планирует доработать новый свод правил русского языка. Отмечается, что действующие «Правила русской орфографии и пунктуации» существуют с 1956 года. За это время «появились новые слова, типы слов, конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано». Новый свод правил, по замыслу Минпросвещения, упорядочит, в том числе написание многочисленных неологизмов.





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