Телеведущий Михаил Леонтьев сравнил россиян с баранами

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12 ноября 2021, 12:51

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Михаил Леонтьев высказался о вакцинации и неоднократно назвал россиян баранами. Произошло это в эфире государственной радиостанции «Вести FM».



Господин Леонтьев является одновременно телеведущим на Первом канале ТВ и вице-президентом гигантской государственной нефтяной компании. Вот, что «большой человек» думает о вакцинации россиян:



«Я вообще запретил бы заниматься пропагандой вакцинации. Потому что это всё похоже на какой-то коллективный публичный маразм. Вы занимаетесь тем, что убеждаете баранов пастись самостоятельно. Бараны без пастуха и, желательно, собаки — не пасутся».



По мнению Леонтьева, власть «обязана обеспечить здоровье баранов, вне зависимости от их воли и сознания».



«Сколько можно заниматься пропагандой с этими баранами? Нужно просто ловить и колоть. Два удара по башке — обездвижил и уколол. И всё. Ну бараны же!», - заявил телеведущий.



При этом Леонтьев считает, что статьи Уголовного кодекса на его персону не распространяются:



«Я никуда не избираюсь, ни в какие органы, поэтому хочу и оскорблю — ничего страшного. Буду разжигать рознь к большинству населения Российской Федерации...»



Видимо, если бы господин телеведущий решил избраться в какие-либо органы власти, ему всё же пришлось бы изобразить уважение к народу. А так – нет. Не дождетесь…





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