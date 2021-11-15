Минфин планирует с нового года повысить минимальные розничные цены на водку и коньяк

Министерство финансов предлагает с 1 января повысить минимальные розничные цены на крепкие алкогольные напитки, включая водку и коньяк.
Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов правовых актов. Из него следует, что минимальная розничная цена на водку вырастет на 7,4%: пол-литровая бутылка будет стоить минимум 261 рубль (сейчас 243 рубля). Рост минимальной стоимости коньяка, как предполагается, составит 480 рублей за пол-литра (сейчас 446 рублей).
С начала 2021 года водка и коньяк дорожали соответственно на 5,7 и 3%. Минимальная розничная цена на ликероводочную продукцию устанавливается в том числе для защиты от контрафакта. Это стоимость, не ниже которой осуществляется закупка, поставки и продажа водки и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28%.
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