Минфин РФ сообщил о росте с 2021 года минимальных розничных цен на алкоголь
13 ноября 2020, 16:42[ «Аргументы Недели» ]
В России с 2021 года увеличат минимальные розничные цены на алкоголь. Бутылка водки объемом 0,5 л подорожает на 5,7% с 230 рублей до 243 рублей. Полулитровая бутылка коньяка повысится в цене на 3% с 433 до 446 рублей.
Стоимость бутылки игристого вина объемом 0,75 литра поднимется на 3% — с 164 до 169 рублей. Минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, вырастет до 59 рублей за литр безводного спирта; на этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, а также на денатурированный этиловый спирт (кроме биоэтанола) – до 44 рублей за литр.
Приказы Минфина опубликованы на официальном портале правовой информации. Документы начнут действовать с 1 января и их действие продлится до 31 декабря 2026 года включительно.
Минимальные розничные цены на алкогольные напитки помогают бороться с подделками.
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