Депутат Госдумы Куринный: QR-коды должны действовать очень короткое время

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15 ноября 2021, 10:19 Источник: URA.ru

QR-код, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Правительство и оперштаб по борьбе с коронавирусом должны выработать четкие критерии отмены QR-кодов. Такое мнение высказал кандидат медицинских наук, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«По-моему мнению, они [QR-коды]должны вводиться исключительно для купирования критического состояния в части угрозы перегрузки медицинской инфраструктуры. Действовать очень короткое время, после этого отменяться. Какие-то конкретные показатели должны установить правительство и оперативный штаб», — сказал Алексей Куринный.

По мнению парламентария, подобные меры «очень сильно ограничивают права человека» и могут применяться только в критической ситуации. «Для всего остального, что там планируется: для профилактики, усиления приверженности вакцинации эта мера не годится», — заявил депутат.

На прошлой неделе Правительство внесло в Госдуму два законопроекта о применении QR-кодов. Предполагается, что они станут обязательными при посещении общественных мест, на поездах и самолетах.

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