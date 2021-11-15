Вице-премьер Абрамченко поручила подготовить меры по сдерживанию цен на сахар и масло

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила ряду министерств подготовить прогноз по ценам цен на белый сахар и растительное масло и предложения по их сдерживанию на внутреннем рынке.
Поручение направлено в Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и ФАС. Вице-премьер попросила подготовить прогноз по ценам на сахар и масло «с учетом мирового тренда повышения цен на продовольствие», говорится в документе.
Как сообщается, главный исполнитель поручения — Минсельхоз.
В октябре 2021 года мировые цены на продовольствие побили десятилетний рекорд. Об этом сообщила в ноябре Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. За последний год мировые цены на продовольствие увеличились почти в половину.
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