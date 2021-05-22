Мировые цены на продовольствие увеличились на 50%

Аргументы Недели → Экономика 13+

22 мая 2021, 09:51

Мировые цены на продовольствие увеличились за последний год почти в половину. В России инфляция также держится на высоком уровне из-за преобладания импорта.



В начале прошлого века экономика США претерпела один из самых крупных в мировой истории кризис. Федеральные власти пытались не вмешиваться в ситуацию, что привело к серьёзным последствиям. Нечто подобное произошло и в России. Крах банковской системы в 2008 году оказал негативное влияние на экономику США, а в дальнейшем и мировую экономику. Однако правительства многих стран, в том числе и российское, на этот раз вмешались в дела и оказали помощь экономической системе посредством дешёвых кредитов.



Но эксперты предупреждают, что помощь в виде кредитов под низкие проценты не должна быть приоритетным инструментом государства. Накачка экономики дешёвыми деньгами не позволит восстановить её в течение короткого периода времени. В подобной ситуации требуется постепенная поддержка главных секторов, от которых зависят остальные отрасли.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости